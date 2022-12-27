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Факты / Україна

РФ стягивает к Кременной огромное количество техники — Гайдай

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Возле Кременной Луганской области идут тяжелые бои, противник стягивает туда огромное количество резервов и техники.

Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что освобождение каждых 500 м земли в Луганской области дается ВСУ очень тяжело.

– У россиян там огромное количество резервов, техники. Было время все заминировать. Поэтому очень тяжело дается каждый метр, но все равно наши войска продвигаются понемногу вперед, – сказал он.

По словам Гайдая, Кременная является стратегическим населенным пунктом в звене обороны армии РФ, в случае поражения группировка оккупантов будет разбита на две части.

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Также он отметил, что вблизи Белогоровки атаки со стороны РФ не останавливаются, однако украинские Силы обороны крепко держат оборону.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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