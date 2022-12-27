РФ стягивает к Кременной огромное количество техники — Гайдай
Возле Кременной Луганской области идут тяжелые бои, противник стягивает туда огромное количество резервов и техники.
Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что освобождение каждых 500 м земли в Луганской области дается ВСУ очень тяжело.
– У россиян там огромное количество резервов, техники. Было время все заминировать. Поэтому очень тяжело дается каждый метр, но все равно наши войска продвигаются понемногу вперед, – сказал он.
По словам Гайдая, Кременная является стратегическим населенным пунктом в звене обороны армии РФ, в случае поражения группировка оккупантов будет разбита на две части.
Также он отметил, что вблизи Белогоровки атаки со стороны РФ не останавливаются, однако украинские Силы обороны крепко держат оборону.
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