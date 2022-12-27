Украина вернула тела 42 погибших защитников

Декабрь, 27 в 15:01

В Украину вернули тела еще 42 погибших защитников в бою с российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

— Офис уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел – доставили 42 погибших, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности Уполномоченному по пропавшим без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников.

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— Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложный и длительный, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и чествования защитников. Вернем всех, – подчеркнул уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

В Мининтеграции добавили, что по вопросам пропавших без вести работает горячая линия: 0 800 339 247.

Также о пропавшем человеке можно сообщить лично уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.

В выходные есть возможность отправлять информацию в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21.