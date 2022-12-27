Україна повернула тіла 42 загиблих захисників

Грудень, 27 в 15:01

В Україну повернули тіла ще 42 полеглих захисників у бою з російськими окупаційними військами.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

— Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

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— Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх, – наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

У Мінінтеграції додали, що з питань зниклих безвісти працює гаряча лінія: 0 800 339 247.

Також про зниклу людину можна повідомити особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні є можливість надсилати інформацію у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21.