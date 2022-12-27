Усюди – уламки скла та снарядів: РФ обстріляла критичне підприємство Херсону
Російські війська атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури Херсону.
– Вибиті вікна не лише в будівлі підприємства, але й у будівлях, що розташовані поруч, – на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
Руйнувань зазнав також приватний будинок.
Навкруги – уламки скла та російських снарядів.
– На щастя, люди не постраждали, – додає Ярослав Янушевич.
Зауважимо, що протягом минулої доби російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.
По Херсону загарбники гатили 11 разів. Поцілили росіяни в завод, приватні та багатоквартирні будинки.
Через ворожі обстріли одна людина дістала поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ярослав Янушевич