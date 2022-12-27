Усюди – уламки скла та снарядів: РФ обстріляла критичне підприємство Херсону

Грудень, 27 в 12:37

Російські війська атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури Херсону.

– Вибиті вікна не лише в будівлі підприємства, але й у будівлях, що розташовані поруч, – на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Руйнувань зазнав також приватний будинок.

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Навкруги – уламки скла та російських снарядів.

– На щастя, люди не постраждали, – додає Ярослав Янушевич.

Зауважимо, що протягом минулої доби російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.

По Херсону загарбники гатили 11 разів. Поцілили росіяни в завод, приватні та багатоквартирні будинки.

Через ворожі обстріли одна людина дістала поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ярослав Янушевич