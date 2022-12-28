Грудень, 28 в 18:47

Твердження аналітиків щодо того, що окупанти на Бахмутському напрямку виснажились, не відповідають дійсності.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Східного угруповання Сергій Череватий.

– Вони справді не до кінця видохлися і намагаються підтягувати сили та атакувати, – сказав він.

За словами речника, російським загарбникам потрібен хоч якийсь проміжний переможний результат на фоні невдач біля Бахмуту та Авдіївки, тому вони намагатимуться вийти адмінмежі Донецької області. Або бодай подолати один із цих напрямків.

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– Ворог продовжує тиснути, завдає ударів. Понад 200 ударів всіма видами артилерії й танками завдав по всій лінії Бахмутського фронту. Втрати – 80 людей вбитими, понад 90 пораненими, тому там залишається найпотужніша динаміка війни на сьогодні. І наші воїни, проявляючи витримку, майстерність та героїзм утримують ворога і не дають прорвати нашу оборону. Хоча ворог дуже прагне, – сказав Череватий.

Він наголосив, що Україна не віддаватиме свої землі й ЗСУ битимуться за Бахмут до кінця.

Нагадаємо, начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов відвідав Бахмут.

Фото: Андрій Єрмак