Декабрь, 28 в 16:18

Российские оккупационные войска не имеют возможности изменить ситуацию в свою пользу на Авдеевском направлении из-за нехватки ресурсов.

Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире национального телемарафона.

— На эту минуту я не вижу, чтобы им удалось переломить именно это направление. Заострим внимание, что Донетчина — это вообще уникальное явление. Донетчина, по большому счету практически держится на той же линии, что и в начале этой войны. И в этом есть логическое объяснение — именно на этом направлении мы имели серьезные сконцентрированные силы, и самое главное — восьмилетнюю подготовку, — сказал эксперт.

Черник отметил, что несмотря на его убеждения, нельзя быть точно уверенными — невозможно предсказать, где россияне бросятся в очередную мясорубку.

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— Они могут упереться там так, что держать этот пункт будет просто нецелесообразно. Но на эту минуту я не вижу, с помощью чего они могут развивать какие-то более-менее серьезные контрнаступательные действия, — добавил эксперт.

— За последнюю неделю уничтожено более 10 боекомплектов по всей линии разграничения, и, особенно, в районе Бахмута. И это на самом деле способствует тому, что противник не может выставлять большие артиллерийские валы. Это их главный рабочий инструмент. Поскольку кроме насыпания огромного количества снарядов они ничего не могут, — сказал Черник.

Также, по его словам, враг на пути к истощению на Бахмутском направлении.

Он отмечает, что россияне будут продолжать сражаться, поскольку поражение в войне ставит под угрозу существование Российской Федерации.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты ищут возможность прорвать украинскую оборону на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Карта: Deep State