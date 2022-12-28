Декабрь, 28 в 20:00

В среду, 28 декабря, так называемый суд Феодосии в оккупированном Крыму приговорил украинскую журналистку Ирину Данилович к семи годам заключения.

Оккупанты признали Данилович виновной в незаконном хранении взрывчатых веществ или устройств (ст. 222.1 Уголовного кодекса России). Помимо семи лет колонии всеобщего режима, она должна также заплатить штраф 50 тыс. рублей.

Министерство иностранных дел Украины осудило незаконный приговор оккупационных властей Крыма.

Сейчас смотрят

В официальном заявлении ведомства отмечается, что Данилович является гражданской журналисткой, которая освещала темы прав медицинских работников, а также сотрудничала с рядом независимых СМИ, освещавших политические судебные процессы во временно оккупированном Крыму.

— В конце апреля 2022 года она была похищена российскими силовиками и заключена в СИЗО г. Симферополя. Данилович были предъявлены абсурдные обвинения в “незаконном хранении взрывчатых веществ” — уже “традиционный” фейк, используемый российскими оккупационными властями в отношении украинских активистов, — говорится в заявлении.

Сообщается о неоднократных случаях применения относительно Ирины Данилович средств морального и физического давления, откровенное игнорирование необходимости предоставления медицинского ухода.

В МИД отметили, что Генассамблея ООН в резолюции от 15 декабря осудила действия российских оккупационных властей в Крыму, в частности против Данилович, и выразила серьезную обеспокоенность произвольными задержаниями, арестами и приговорами гражданам Украины за их действия и заявления против агрессии РФ.

— Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество и партнеров Украины, в том числе в рамках Международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на Россию с целью немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных оккупационным режимом в Крыму и ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины, — говорится в заявлении.

По данным СМИ, перед незаконным заседанием 27 декабря Ирине Данилович вызвали скорую, потому что ее состояние здоровья ухудшилось из-за отсутствия медицинской помощи РФ. Медики отказались ее госпитализировать.

В своем последнем слове Данилович заявила, что она не первая, к кому ФСБ РФ применяет “грязные методы фальсификаций”, а также назвала фамилии жителей Крыма, похищенных за время оккупации с 2014 года.

Фото: Крымский процесс