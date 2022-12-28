Декабрь, 28 в 16:24

Заочно приговорены к 9 и 10 годам лишения свободы двое бывших работников СБУ, которые пытали активиста в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя.

Отмечено, что после оккупации полуострова Россией в 2014 году экс-сотрудники СБУ начали сотрудничать с врагом и перешли на службу в так называемое управление ФСБ РФ. В начале 2015 года новоназначенные сотрудники ФСБ в Симферополе похитили, а затем посадили в тюрьму украинского активиста, участника Евромайдана Александра Костенко.

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— К нему применялись пытки электрическим током, физическое насилие и угрозы. Такими методами от Костенко пытались получить признание в преступлении, которое активист не совершал. Его обвиняли в нанесении телесных повреждений сотруднику спецподразделения Беркут в 2014 году на Майдане Независимости в Киеве, — говорится в сообщении.

В прокуратуре указывают, что через несколько месяцев оккупанты начали судить мужчину. Обвинение против него представляла бывшая оккупационная прокурор Крыма Наталья Поклонская. За это дело она получила звание генерала.

– Это первый приговор за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) с начала международного вооруженного конфликта в Крыму. Прокуроры в суде доказали, что осужденные заключили в тюрьму и пытали украинского активиста Евромайдана Александра Костенко, — указали в правоохранительном органе.

Источник: прокуратура АР Крым і Севастополя

Фото: прокуратура АР Крым і Севастополя