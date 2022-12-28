Грудень, 28 в 20:00

У середу, 28 грудня, так званий Феодосійський суд в окупованому Криму засудив українську журналістку Ірину Данилович до семи років ув’язнення.

Окупанти визнали Данилович винною в незаконному зберіганні вибухових речовин або пристроїв (ст. 222.1 Кримінального кодексу Росії). Крім семи років колонії загального режиму, вона має також заплатити штраф 50 тис. рублів.

Міністерство закордонних справ України засудило незаконний вирок окупаційної влади Криму.

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В офіційні заяві відомства зазначається, що Данилович є громадянською журналісткою, яка висвітлювала теми прав медичних працівників, а також співпрацювала з низкою незалежних ЗМІ, які висвітлювали політичні судові процеси у тимчасово окупованому Криму.

– Наприкінці квітня 2022 року її було викрадено російськими силовиками і ув’язнено в СІЗО м. Сімферополя. Данилович були висунуті абсурдні звинувачення в “незаконному зберіганні вибухових речовин” – вже “традиційний” фейк, який використовується російською окупаційною владою по відношенню до українських активістів, – йдеться у заяві.

Повідомляється про неодноразові випадки застосування щодо Ірини Данилович засобів морального та фізичного тиску, відверте ігнорування необхідності надання медичного догляду.

У МЗС зазначили, що Генасамблея ООН у резолюції від 15 грудня засудила дії російської окупаційної влади в Криму, зокрема проти Данилович, та висловила серйозну стурбованість свавільними затриманнями, арештами та вироками громадянам України за їхні дії та заяви проти агресії РФ.

– Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту та партнерів України, у тому числі в рамках Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом в Криму та запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України, – йдеться у заяві.

За даними ЗМІ, перед незаконним засіданням 27 грудня Ірині Данилович викликали швидку, бо її стан здоров’я погіршився через відсутність медичної допомоги РФ. Медики відмовилися її госпіталізувати.

У своєму останньому слові Данилович заявила, що вона не перша, до кого ФСБ РФ застосовує “брудні методи фальсифікацій”, а також назвала прізвища жителів Криму, викрадених за час окупації з 2014 року.

Фото: Кримський процес