Декабрь, 28 в 11:06

В УПЦ МП считают, что нет каких-либо законных оснований для изменения названия религиозных организаций с указанием принадлежности к России.

Так решение Конституционного Суда Украины от 27 декабря разъяснил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

По его убеждению, КСУ своим решением не обязал Украинскую православную церковь изменить свое название, а лишь признал конституционными изменения в статью 12 закона О свободе совести и религиозных организациях, согласно которым религиозные организации, имеющие центры управления в РФ, должны это указать в своем названии.

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Александр Бахов настаивает на том, что “в самом законе отсутствует какое-либо упоминание об Украинской православной церкви”.

– Уставные документы свидетельствуют, что УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством. Ее основателем является Собор УПЦ. Ее религиозный центр, как и все органы управления, находится в Киеве, – отмечает руководитель юридического отдела УПЦ.

Александр Бахов убежден, что все попытки принудительно применить этот закон к УПЦ увеличит случаи нарушения прав о свободе совести и вероисповедания в Украине.

– Таким образом, несмотря на решение Конституционного Суда, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо законные основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к Украинской православной церкви, – считает юрист.

Напомним, что Верховная Рада Украины еще 20 декабря 2018 года проголосовала за законопроект №5309, согласно которому УПЦ МП обязана указывать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви.

В апреле 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил процесс переименования по иску УПЦ МП.

Впоследствии КСУ по представлению 49 народных депутатов согласился рассмотреть законность переименования УПЦ МП и 27 декабря 2022 признал нормы закона О свободе совести и религиозных организациях конституционными.

Источник: Юридический отдел УПЦ