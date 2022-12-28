В УПЦ МП считают, что не должны менять название после решения КСУ
В УПЦ МП считают, что нет каких-либо законных оснований для изменения названия религиозных организаций с указанием принадлежности к России.
Так решение Конституционного Суда Украины от 27 декабря разъяснил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.
По его убеждению, КСУ своим решением не обязал Украинскую православную церковь изменить свое название, а лишь признал конституционными изменения в статью 12 закона О свободе совести и религиозных организациях, согласно которым религиозные организации, имеющие центры управления в РФ, должны это указать в своем названии.
Александр Бахов настаивает на том, что “в самом законе отсутствует какое-либо упоминание об Украинской православной церкви”.
– Уставные документы свидетельствуют, что УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством.
Ее основателем является Собор УПЦ. Ее религиозный центр, как и все органы управления, находится в Киеве, – отмечает руководитель юридического отдела УПЦ.
Александр Бахов убежден, что все попытки принудительно применить этот закон к УПЦ увеличит случаи нарушения прав о свободе совести и вероисповедания в Украине.
– Таким образом, несмотря на решение Конституционного Суда, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо законные основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к Украинской православной церкви, – считает юрист.
Напомним, что Верховная Рада Украины еще 20 декабря 2018 года проголосовала за законопроект №5309, согласно которому УПЦ МП обязана указывать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви.
В апреле 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил процесс переименования по иску УПЦ МП.
Впоследствии КСУ по представлению 49 народных депутатов согласился рассмотреть законность переименования УПЦ МП и 27 декабря 2022 признал нормы закона О свободе совести и религиозных организациях конституционными.
Источник: Юридический отдел УПЦ