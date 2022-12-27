УПЦ МП должна изменить название: КСУ признал конституционным соответствующий закон

Декабрь, 27 в 15:35

Закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, чтобы оно указывало на ее принадлежность России, признан конституционным. Соответствующее решение по представлению 49 народных депутатов принял 27 декабря КСУ.

Судьи пришли к выводу, что изменения в статью 12 закона О свободе совести и религиозных организациях не противоречат Конституции.

— Принимая решение, Конституционный Суд Украины учел решение Европейского суда по правам человека по делу Ильин и другие против Украины, где в частности отмечено: “Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированной, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением его права свободно выбирать свое название”, — говорится в сообщении Суда.

Сам текст решения и объяснения к нему обещают обнародовать на официальном сайте КСУ 28 декабря.

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Верховная Рада 20 декабря 2018 года поддержала законопроект №5309, обязывающий УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви.

Однако в апреле 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил процесс переименования по иску УПЦ Московского патриархата.

Вскоре по представлению 49 народных депутатов КСУ согласился рассмотреть законность переименования УПЦ МП, то есть — соответствует ли Конституции внесение изменений в статью 12 Закона о свободе совести и религиозных организаций, а именно — о названии религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины, в государстве, которое совершает агрессию против нее и оккупировало ее территории.

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Источник: КСУ

Фото: УПЦ