УПЦ МП должна изменить название: КСУ признал конституционным соответствующий закон
Закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, чтобы оно указывало на ее принадлежность России, признан конституционным. Соответствующее решение по представлению 49 народных депутатов принял 27 декабря КСУ.
Судьи пришли к выводу, что изменения в статью 12 закона О свободе совести и религиозных организациях не противоречат Конституции.
— Принимая решение, Конституционный Суд Украины учел решение Европейского суда по правам человека по делу Ильин и другие против Украины, где в частности отмечено: “Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированной, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением его права свободно выбирать свое название”, — говорится в сообщении Суда.
Сам текст решения и объяснения к нему обещают обнародовать на официальном сайте КСУ 28 декабря.
Верховная Рада 20 декабря 2018 года поддержала законопроект №5309, обязывающий УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви.
Однако в апреле 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил процесс переименования по иску УПЦ Московского патриархата.
Вскоре по представлению 49 народных депутатов КСУ согласился рассмотреть законность переименования УПЦ МП, то есть — соответствует ли Конституции внесение изменений в статью 12 Закона о свободе совести и религиозных организаций, а именно — о названии религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины, в государстве, которое совершает агрессию против нее и оккупировало ее территории.
Источник: КСУ
Фото: УПЦ