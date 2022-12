Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео, на котором наши воины ВСУ мастерски уничтожают российскую ракету из старого переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Игла.

Видео Резников опубликовал в Twitter.

Глава Минобороны подчеркнул, что демилитаризация России продолжается, и для этого украинские военные используют и будут использовать все возможное вооружение: от старых ПЗРК до современных комплексов Patriot.

На кадрах видно, как над головой защитников проносится вражеская крылатая ракета, а наш воин из ПЗРК Игла на плече выпускает по ней снаряд. Ракета взрывается в воздухе.

We have shot down, are shooting down and will shoot down russian drones, missiles, planes & helicopters in our skies.

We will use everything: from old MANPADS to the modern Patriot systems.

We protect our own land.

The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 30, 2022