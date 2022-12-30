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Факты / Україна

Террористическое государство демилитаризуем по плану: Резников рассказал, каким оружием ВСУ готовы бороться с РФ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Террористическое государство демилитаризуем по плану: Резников рассказал, каким оружием ВСУ готовы бороться с РФ

Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео, на котором наши воины ВСУ мастерски уничтожают российскую ракету из старого переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Игла.

Видео Резников опубликовал в Twitter.

Глава Минобороны подчеркнул, что демилитаризация России продолжается, и для этого украинские военные используют и будут использовать все возможное вооружение: от старых ПЗРК до современных комплексов Patriot.

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— Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Будем использовать все: от старых ПЗРК до современных комплексов Patriot. Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризуем по плану, — отметил Алексей Резников.

На кадрах видно, как над головой защитников проносится вражеская крылатая ракета, а наш воин из ПЗРК Игла на плече выпускает по ней снаряд. Ракета взрывается в воздухе.

Ранее военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Украине для защиты нужно иметь большую плотность современных западных ЗРК.

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