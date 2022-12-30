Террористическое государство демилитаризуем по плану: Резников рассказал, каким оружием ВСУ готовы бороться с РФ
Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео, на котором наши воины ВСУ мастерски уничтожают российскую ракету из старого переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Игла.
Видео Резников опубликовал в Twitter.
Глава Минобороны подчеркнул, что демилитаризация России продолжается, и для этого украинские военные используют и будут использовать все возможное вооружение: от старых ПЗРК до современных комплексов Patriot.
— Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Будем использовать все: от старых ПЗРК до современных комплексов Patriot. Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризуем по плану, — отметил Алексей Резников.
На кадрах видно, как над головой защитников проносится вражеская крылатая ракета, а наш воин из ПЗРК Игла на плече выпускает по ней снаряд. Ракета взрывается в воздухе.
We have shot down, are shooting down and will shoot down russian drones, missiles, planes & helicopters in our skies.
We will use everything: from old MANPADS to the modern Patriot systems.
We protect our own land.
The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 30, 2022
Ранее военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Украине для защиты нужно иметь большую плотность современных западных ЗРК.