Терористичну державу демілітаризуємо за планом: Резніков розповів, якою зброєю ЗСУ готові боротися з РФ
Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео, на якому наші воїни ЗСУ майстерно знищують російську ракету зі старого переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Ігла.
Відео Резніков опублікував у Twitter.
Очільник Міноборони наголосив, що демілітаризація Росії триває, і для цього українські військові використовують і будуть використовувати усе можливе озброєння: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot.
– Ми збивали, збиваємо і збиватимемо в небі російські безпілотники, ракети, літаки та гелікоптери. Використовуватимемо все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot. Ми захищаємо свою землю. Терористичну державу демілітаризуємо за планом, – наголосив Олексій Резніков.
На кадрах видно, як над головою захисників проноситься ворожа крилата ракета, а наш воїн із ПЗРК Ігла на плечі випускає по ній снаряд. Ракета вибухає в повітрі.
We have shot down, are shooting down and will shoot down russian drones, missiles, planes & helicopters in our skies.
We will use everything: from old MANPADS to the modern Patriot systems.
We protect our own land.
The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 30, 2022
Раніше військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Україні для захисту треба мати більшу щільність сучасних західних ЗРК.