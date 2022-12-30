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Факти / Україна

Терористичну державу демілітаризуємо за планом: Резніков розповів, якою зброєю ЗСУ готові боротися з РФ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Терористичну державу демілітаризуємо за планом: Резніков розповів, якою зброєю ЗСУ готові боротися з РФ

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео, на якому наші воїни ЗСУ майстерно знищують російську ракету зі старого переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Ігла.

Відео Резніков опублікував у Twitter.

Очільник Міноборони наголосив, що демілітаризація Росії триває, і для цього українські військові використовують і будуть використовувати усе можливе озброєння: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot.

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– Ми збивали, збиваємо і збиватимемо в небі російські безпілотники, ракети, літаки та гелікоптери. Використовуватимемо все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot. Ми захищаємо свою землю. Терористичну державу демілітаризуємо за планом, – наголосив Олексій Резніков.

На кадрах видно, як над головою захисників проноситься ворожа крилата ракета, а наш воїн із ПЗРК Ігла на плечі випускає по ній снаряд. Ракета вибухає в повітрі.

Раніше військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Україні для захисту треба мати більшу щільність сучасних західних ЗРК.

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