Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео, на якому наші воїни ЗСУ майстерно знищують російську ракету зі старого переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Ігла.

Відео Резніков опублікував у Twitter.

Очільник Міноборони наголосив, що демілітаризація Росії триває, і для цього українські військові використовують і будуть використовувати усе можливе озброєння: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot.

На кадрах видно, як над головою захисників проноситься ворожа крилата ракета, а наш воїн із ПЗРК Ігла на плечі випускає по ній снаряд. Ракета вибухає в повітрі.

We have shot down, are shooting down and will shoot down russian drones, missiles, planes & helicopters in our skies.

We will use everything: from old MANPADS to the modern Patriot systems.

We protect our own land.

The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 30, 2022