Декабрь, 12 в 10:00

Сегодня России все труднее пополнять запас ракет для нанесения ударов по энергосистеме Украины. И было бы хорошо, если бы у нас была большая плотность современных западных ЗРК для отработки по вражеским ракетам.

Об этом в комментарии Фактам ICTV заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Примечательно, что РФ требуется от одной до двух недель, чтобы собрать определенное количество ракет. Максимально они могут изготовить не больше 100 ракет.

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Сейчас Россия использует советские Х-55, Х-555, которых еще много осталось на складах с советских времен. А также Х-101, которые российская промышленность до сих пор в небольшом количестве производит.

По словам Александра Мусиенко, у россиян очень заметные проблемы после взрывов на аэродромах в Энгельсе и Дягилево. Теперь стратегическая авиация, самолеты семейства Ту, находится вблизи Мурманска.

А это значит, что Вооруженным силам РФ теперь сложнее готовиться к ракетным атакам.

– Потому что нужно будет свозить ракеты туда. Там нужно готовиться, там должен быть инженерный персонал. А раньше все было завязано на Энгельсе. И теперь вопрос: будут ли самолеты лететь из-под Мурманска к Каспийскому морю и оттуда пускать ракеты, или будут разрабатывать другую траекторию? – заявил военный эксперт.

По его мнению, российские самолеты все же будут лететь в Каспий, потому что там перекрыто воздушное пространство.

– Если бы удавалось наносить больше ударов по российским авиабазам и аэродромам, откуда пускают ракеты по Украине, то у россиян были бы значительные проблемы с организацией обстрелов, – считает военный эксперт.

При этом Александр Мусиенко отмечает, что работа нашей противовоздушной обороны все лучше. К примеру, 10 октября наша ПВО удачно сбила около 55% вражеских ракет. А по состоянию на 5 декабря удалось сбить 85% ракет.

— К сожалению, на сегодня мы не можем сбивать 100% ракет. Нам нужно больше средств ПВО. С этим мы постоянно обращаемся к Западу и подчеркиваем, что нам нужно спасать наших граждан, наши города и нашу инфраструктуру, – подчеркнул Александр Мусиенко.

По его словам, плотность систем ПВО должна быть больше.

– Мы получили несколько систем IRIS-T, NASAMS, Aspide, Hawk. Благодаря им на 25-30% удалось нарастить количество сбитых ракет. Чем больше у нас будет таких ракет, тем быстрее мы дойдем до 100%, — заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

После определенной паузы начали появляться иранские дроны Shahed-136 – за предыдущие дни РФ выпустила около 30 единиц. Александр Мусиенко считает, что российские и иранские инструкторы работают вместе, чтобы модернизировать и приспособить дроны-камикадзе к нынешним погодным условиям и сделать их незаметными для средств противовоздушной обороны.

Несмотря на то, что нам удается сбивать значительное большинство этих беспилотников, все же есть поражения нашей энергосистемы, например, в Одессе. Лучше всего будет, если весь цивилизованный мир объединится для того, чтобы противодействовать такому российско-иранскому сотрудничеству.

Почему именно в Одесскую область прилетают Shahed-136? Александр Мусиенко объясняет это тем, что россиянам их легче запускать из оккупированного Крыма. Над морем на низкой высоте их гораздо труднее заметить, не видят радары, а ночью вообще не видно.

Днем Shahed-136 виден визуально, и его можно сбить с зенитки или даже крупнокалиберного пулемета.

Следует заметить, что статистика сбитых Shahed-136 достаточно высокая — более 80%.

– Но, к сожалению, не 100%. И пример Одесской области, где все же есть прилеты, тому подтверждение, — подчеркнул Александр Мусиенко.

Вооруженные силы Украины недавно приняли на вооружение систему управления и контроля боевыми действиями Дзвин-АС. По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, подобные системы очень хорошо координируют деятельность подразделений. Те системы, которые используются Украиной, уже довольно неплохо себя показали.

Посредством таких систем координируется огонь артиллерии с беспилотников.

— Такие разработки важны и являются определенным преимуществом над врагом, — подытожил эксперт.

В итоге можно сказать, что над отражением каждой массированной ракетной атаки работает все наше войско, ведь ПВО – это собирательное понятие.

Система ПВО Украины включает в себя расчеты ЗРК Воздушных сил (советские Буки, С-300, современные западные MIM-23 Hawk, NASAMS, IRIS-T), подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск (ЗРК малой дальности Оса-АКМ и Стрела-10). Это мобильные группы с немецкими зенитными танками Gepard, британскими комплексами Stormer HMV и ЗРК Stinger DMS, которые мы получили от Литвы.

Напомним, что во время массированного обстрела Украины 10 и 11 октября военный ВСУ из зенитно-ракетной бригады имени Пилипа Орлика сбил четыре крылатых ракеты. Сделал он это из переносного зенитного ракетного комплекса Игла.

Фото: kongsberg