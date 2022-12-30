Декабрь, 30 в 7:30

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона сообщил о работе над освобождением украинских защитников из плена РФ.

Юсов рассказал, что 29 декабря состоялась встреча главы Офиса президента Андрея Ермака в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. На встрече присутствовал также министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В ближайшее время следует ожидать положительных новостей.

– Идет серьезное взаимодействие и плановая работа относительно будущего освобождения, сопровождения и защиты прав наших пленных, – отметил Юсов.