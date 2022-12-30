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Факти / Україна

У ГУР розповіли про роботу над звільненням полонених захисників

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
У ГУР розповіли про роботу над звільненням полонених захисників
Фото: УНІАН

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив про роботу над звільненням українських захисників з полону РФ.

Юсов розповів, що 29 грудня відбулася зустріч глави Офісу президента Андрія Єрмака у Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. На зустрічі також був присутній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Найближчим часом варто очікувати позитивних новин.

– Триває серйозна взаємодія і планова робота з майбутнього звільнення, супроводу та захисту прав наших полонених, – зазначив Юсов.

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