У ГУР розповіли про роботу над звільненням полонених захисників

Грудень, 30 в 7:30

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив про роботу над звільненням українських захисників з полону РФ.

Юсов розповів, що 29 грудня відбулася зустріч глави Офісу президента Андрія Єрмака у Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. На зустрічі також був присутній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Найближчим часом варто очікувати позитивних новин.

– Триває серйозна взаємодія і планова робота з майбутнього звільнення, супроводу та захисту прав наших полонених, – зазначив Юсов.