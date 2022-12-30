Декабрь, 30 в 19:30

После деоккупации новых территорий Украины появилось много направлений, которые нуждаются в поддержке – гуманитарная сфера, а также образование и медицина. Поэтому был создан Фонд Елены Зеленской, который помогает людям, в том числе, пережить эту тяжелую зиму.

Об этом первая леди рассказала в интервью телеведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

Она отметила, что несколько месяцев назад Фонд представили в Нью-Йорке – в первую очередь он рассчитан на средства бизнеса, меценатов и других зарубежных фондов. Таким образом, идет сбор средств, которые используются в Украине.

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– Есть несколько направлений, которые нас интересуют: это медицина, образование (восстановление школ и других учебных заведений) и гуманитарная помощь – в первую очередь, занимаемся людьми, которые сейчас на деоккупированных территориях, помогаем им пережить зиму, – рассказала Зеленская.

Она пояснила, что для людей закупают газовые обогреватели, дизельные генераторы, одеяла, спальные мешки.

Кроме того, первая леди занимается детдомами семейного типа, ведь сейчас очень много детей, которых пришлось эвакуировать.

– Мы по запросу обеспечиваем их всем необходимым – от одежды до смартфонов и даже продуктовых наборов, – рассказала она.

Кроме того, Елена Зеленская рассказала о помощи иностранных партнеров украинским детям из детдомов.