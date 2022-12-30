Зеленська розповіла про Фундацію, де можна отримати допомогу для медицини, освіти та гуманітарної сфери
Після деокупації все нових територій України з’явилось багато напрямків, які потребують підтримки – гуманітарна сфера, а також освіта та медицина. Тож була створена Фундація Олени Зеленської, яка допомагає людям, зокрема, пережити цю важку зиму.
Про це перша леді розповіла в інтерв’ю телеведучому ICTV Вадиму Карп’яку.
Вона зазначила, що кілька місяців тому Фундацію представили в Нью-Йорку – насамперед вона розрахована на кошти бізнесу, меценатів та інших закордонних фондів. Таким чином йде збір коштів, які використовуються в Україні.
– Маємо кілька напрямків, які нас цікавлять: це медицина, освіта (відновлення шкіл та інших навчальних закладів) і гуманітарна допомога – в першу чергу, опікуємося людьми, які зараз на деокупованих територіях, допомагаємо їм пережити зиму, – розповіла Зеленська.
Вона пояснила, що для людей закуповують газові обігрівачі, дизельні генератори, ковдри, спальні мішки тощо.
Крім того, перша леді займається дитбудинками сімейного типу, адже наразі є дуже багато дітей, яких довелось евакуювати.
– Ми по запиту забезпечуємо їх усім необхідним – від одягу до смартфонів та навіть продуктових наборів, – розповіла вона.
Крім того, Олена Зеленська розповіла про допомогу іноземних партнерів українським дітям з дитбудинків.
– Останнє – ми вивезли діток дуже маленьких з дитбудинка Сонечко в Одесі, вони зараз в Туреччині. Це відбулось за домовленістю з пані Еміне Ердоган, і наше посольство зараз ними дуже опікується. Дуже приємно, що Еміне настільки по-материнськи до цього поставилась. Вона їх провідувала, приділяла їм багато часу. Було видно, що це дуже щира дія, – зазначила Зеленська.