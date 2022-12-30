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Факти / Україна

Зеленська розповіла про Фундацію, де можна отримати допомогу для медицини, освіти та гуманітарної сфери

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олена Зеленська

Після деокупації все нових територій України з’явилось багато напрямків, які потребують підтримки – гуманітарна сфера, а також освіта та медицина. Тож була створена Фундація Олени Зеленської, яка допомагає людям, зокрема, пережити цю важку зиму.

Про це перша леді розповіла в інтерв’ю телеведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

Вона зазначила, що кілька місяців тому Фундацію представили в Нью-Йорку – насамперед вона розрахована на кошти бізнесу, меценатів та інших закордонних фондів. Таким чином йде збір коштів, які використовуються в Україні.

Зараз дивляться

– Маємо кілька напрямків, які нас цікавлять: це медицина, освіта (відновлення шкіл та інших навчальних закладів) і гуманітарна допомога – в першу чергу, опікуємося людьми, які зараз на деокупованих територіях, допомагаємо їм пережити зиму, – розповіла Зеленська.

Вона пояснила, що для людей закуповують газові обігрівачі, дизельні генератори, ковдри, спальні мішки тощо. 

Крім того, перша леді займається дитбудинками сімейного типу, адже наразі є дуже багато дітей, яких довелось евакуювати.

– Ми по запиту забезпечуємо їх усім необхідним – від одягу до смартфонів та навіть продуктових наборів, – розповіла вона.

Крім того, Олена Зеленська розповіла про допомогу іноземних партнерів українським дітям з дитбудинків.

– Останнє – ми вивезли діток дуже маленьких з дитбудинка Сонечко в Одесі, вони зараз в Туреччині. Це відбулось за домовленістю з пані Еміне Ердоган, і наше посольство зараз ними дуже опікується. Дуже приємно, що Еміне настільки по-материнськи до цього поставилась. Вона їх провідувала, приділяла їм багато часу. Було видно, що це дуже щира дія, – зазначила Зеленська. 

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