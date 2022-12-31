Декабрь, 31 в 18:15

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам в связи с очередной массированной ракетной атакой войск РФ на украинские города. Он предупредил, что такой террор никто в мире им не простит.

Такое заявление глава государства сделал на русском языке в очередном видеообращении.

Он отметил, что полномасштабная война, развязанная РФ, происходит не против сил НАТО, как врут российские пропагандисты. И не за какие-то исторические цели.

Сейчас смотрят

Речь идет о желании российского диктатора Владимира Путина оставаться у власти.

– Она (война, – Ред.) за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. А что останется от всех вас, граждане России, его не волнует. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди. Но он как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов, — заявил Зеленский.

Он добавил, что Кремль этой войной уничтожает РФ и будущее самих россиян. Ведь нынешний террор им не простят ни Украина, ни мир.

– Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина никогда не простит. Да и вы сами не простите ему все, что он разрушит, и всех, кого он убьет, — подчеркнул Зеленский.

Как известно, 31 декабря Россия в ходе очередного массированного ракетного удара выпустила по Украине более 20 крылатых ракет. Силами нашей противовоздушной обороны было уничтожено 12 ракет.