Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Зеленский обратился к россиянам: Террор вам никогда не простят

Юлия Соколова, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам в связи с очередной массированной ракетной атакой войск РФ на украинские города. Он предупредил, что такой террор никто в мире им не простит.

Такое заявление глава государства сделал на русском языке в очередном видеообращении.

Он отметил, что полномасштабная война, развязанная РФ, происходит не против сил НАТО, как врут российские пропагандисты. И не за какие-то исторические цели.

Сейчас смотрят

Речь идет о желании российского диктатора Владимира Путина оставаться у власти.

– Она (война, – Ред.) за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. А что останется от всех вас, граждане России, его не волнует. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди. Но он как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов, — заявил Зеленский.

Он добавил, что Кремль этой войной уничтожает РФ и будущее самих россиян. Ведь нынешний террор им не простят ни Украина, ни мир.

– Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина никогда не простит. Да и вы сами не простите ему все, что он разрушит, и всех, кого он убьет, — подчеркнул Зеленский.

Как известно, 31 декабря Россия в ходе очередного массированного ракетного удара выпустила по Украине более 20 крылатых ракет. Силами нашей противовоздушной обороны было уничтожено 12 ракет.

Читайте
Ракетные удары в Киеве, Николаеве, Запорожье, Хмельницком: что известно об атаке РФ по Украине перед Новым годом

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка