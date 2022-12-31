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Факти / Україна

Зеленський звернувся до росіян: Терор вам ніколи не пробачать

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян у зв’язку з черговою масованою ракетною атакою військ РФ на українські міста. Він попередив, що такий терор ніхто у світі їм не пробачить.

Таку заяву глава держави зробив російською мовою в черговому відеозверненні.

Він зазначив, що повномасштабна війна, яку розв’язала РФ, відбувається не проти сил НАТО, як брешуть російські пропагандисти. І не за якісь історичні цілі.

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Йдеться про бажання російського диктатора Володимира Путіна залишатися при владі.

– Вона (війна, – Ред.) за те, щоб одна людина до кінця свого життя залишалася при владі. А що залишиться від усіх вас, громадяни Росії, його не хвилює. Ваш лідер хоче показати, що в нього за спиною військові, що він попереду. Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій та палаців, – заявив Зеленський.

Він додав, що Кремль цієї війною нищить РФ та майбутнє самих росіян. Адже нинішній терор їм не пробачать ні Україна, ні світ.

– Він ховається за вами і сам спалює вашу країну та ваше майбутнє. Терор вам ніхто ніколи не пробачить. Ніхто у світі вам цього не пробачить. Україна ніколи не пробачить. Та й ви самі не пробачите йому все це, що він зруйнує, і всіх, кого він уб’є, – наголосив Зеленський.

Як відомо, 31 грудня Росія під час чергового масованого ракетного удару випустила по Україні понад 20 крилатих ракет. Силами нашої протиповітряної оборони було знищено 12 ракет.

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