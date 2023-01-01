Январь, 01 в 20:06

В России воцарился страх, оккупанты боятся поражения в войне против Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Он подчеркнул, что российские террористы как были жалкими, такими и зашли в этот год. А украинские защитники 1 января показали себя очень хорошо.

— На днях было видно максимально, как далеко мы отошли – отошли ментально, просто по-человечески – от того, в чем “варится” Россия. Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни – это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России. Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы вместе. А они разве что вместе со страхом. И ни один год они у Украины больше не заберут, – сказал президент.

Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые ежедневно бьют врага на фронте.

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– На каждый российский удар по Херсону, Никополю, по Харьковщине, по всем нашим городам и общинам, мы оккупантам отвечаем. Очень ощутимо для них. Я благодарю всех наших энергетиков, коммунальщиков за стабильное энергоснабжение и минимум отключений – с учетом всех имеющихся обстоятельств. Везде, где линии передачи и другие энергообъекты повреждены обстрелами, восстановление продолжается круглосуточно. Сегодня – тоже, — добавил глава государства.