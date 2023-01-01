Січень, 01 в 20:06

У Росії запанував страх, окупанти бояться поразки у війні в Україні. Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він наголосив, що російські терористи як були жалюгідними, такими і зайшли в цей рік. А українські захисники 1 січня показали себе дуже добре.

– Цими днями було видно максимально, як далеко ми відійшли – відійшли ментально, просто по-людськи – від того, у чому “вариться” Росія. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це все так контрастує зі страхом, який запанував у Росії. Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, усе інше їм не допоможуть. Бо ми разом. А вони хіба що разом зі страхом. І жоден рік вони в України більше не заберуть, – сказав президент.

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Зеленський подякував українським воїнам, які щодня б’ють ворога на фронті.

– На кожен російський удар по Херсону, Нікополю, по Харківщині, по всіх наших містах і громадах, ми окупантам відповідаємо. Дуже відчутно для них. Я дякую всім нашим енергетикам, комунальникам за стабільне енергопостачання і мінімум відключень – з урахуванням усіх наявних обставин. Всюди, де лінії передачі та інші енергооб’єкти пошкоджені обстрілами, відновлення триває цілодобово. Сьогодні – також, – додав глава держави.