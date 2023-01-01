За 2022 год в Украине было более 14 тыс. воздушных тревог: где чаще всего звучали сирены
На протяжении 2022 года в Украине объявляли воздушную тревогу около 14 870 раз.
Об этом сообщает волонтерская инициатива Карта тревог.
В среднем в сутки было 47 воздушных тревог. Меньше всего — 4, а больше всего — 189 в день.
Ну що ж трохи статистики за 2022 рік. Дані з 24 лютого, повітряні тривоги на рівні областей. Як все рахувалося можна почитати тут: https://t.co/rt1N6Ins9R pic.twitter.com/sZWkImXFmw
— Карта тривог ???????? (@alerts_in_ua) January 1, 2023
За время полномасштабной войны больше всего воздушных тревог объявляли в Харьковской области — 1 558.
Далее следуют Донецкая (1 294), Запорожская (1 235) и Днепропетровская (1 190) области.
В Киеве прозвучало 638 воздушных тревог. А наименьшее количество тревог объявляли в Луганской области, поскольку она продолжается там непрерывно.
Что касается дней недели, то чаще всего сирены звучали в понедельник, среду, четверг и субботу.
Информация собиралась с официальных каналов ОВА, мэров городов и других официальных лиц, Суспільного, упоминаний очевидцев, с последующим поиском в СМИ и местных медиа.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 312-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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