За 2022 год в Украине было более 14 тыс. воздушных тревог: где чаще всего звучали сирены

Январь, 01 в 21:11

На протяжении 2022 года в Украине объявляли воздушную тревогу около 14 870 раз.

Об этом сообщает волонтерская инициатива Карта тревог.

В среднем в сутки было 47 воздушных тревог. Меньше всего — 4, а больше всего — 189 в день.

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Ну що ж трохи статистики за 2022 рік. Дані з 24 лютого, повітряні тривоги на рівні областей. Як все рахувалося можна почитати тут: https://t.co/rt1N6Ins9R pic.twitter.com/sZWkImXFmw — Карта тривог ???????? (@alerts_in_ua) January 1, 2023

За время полномасштабной войны больше всего воздушных тревог объявляли в Харьковской области — 1 558.

Далее следуют Донецкая (1 294), Запорожская (1 235) и Днепропетровская (1 190) области.

В Киеве прозвучало 638 воздушных тревог. А наименьшее количество тревог объявляли в Луганской области, поскольку она продолжается там непрерывно.

Что касается дней недели, то чаще всего сирены звучали в понедельник, среду, четверг и субботу.

Информация собиралась с официальных каналов ОВА, мэров городов и других официальных лиц, Суспільного, упоминаний очевидцев, с последующим поиском в СМИ и местных медиа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 312-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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