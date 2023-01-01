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Факты / Україна

За 2022 год в Украине было более 14 тыс. воздушных тревог: где чаще всего звучали сирены

Валентина Чорна, редактор ленты
карта повітряних тривог в україні

На протяжении 2022 года в Украине объявляли воздушную тревогу около 14 870 раз.

Об этом сообщает волонтерская инициатива Карта тревог.

В среднем в сутки было 47 воздушных тревог. Меньше всего — 4, а больше всего — 189 в день.

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За время полномасштабной войны больше всего воздушных тревог объявляли в Харьковской области — 1 558.

Далее следуют Донецкая (1 294), Запорожская (1 235) и Днепропетровская (1 190) области.

В Киеве прозвучало 638 воздушных тревог. А наименьшее количество тревог объявляли в Луганской области, поскольку она продолжается там непрерывно.

Что касается дней недели, то чаще всего сирены звучали в понедельник, среду, четверг и субботу.

Информация собиралась с официальных каналов ОВА, мэров городов и других официальных лиц, Суспільного, упоминаний очевидцев, с последующим поиском в СМИ и местных медиа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 312-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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