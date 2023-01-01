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Факти / Україна

За 2022 рік в Україні було понад 14 тис. повітряних тривог: де найчастіше звучали сирени

Валентина Чорна, редакторка стрічки
карта повітряних тривог в україні

Упродовж 2022 року в Україні оголошували повітряну тривогу близько 14 870 разів.

Про це повідомляє волонтерська ініціатива Карта тривог. У середньому за добу було 47 повітряних тривог. Найменше — 4, а найбільше – 189 за день.

Зараз дивляться

За час повномасштабної війни найбільше повітряних тривог оголошували в Харківській області — 1 558.

Далі ідуть Донецька (1 294), Запорізька (1 235) та Дніпропетровська (1 190) області.

У Києві пролунало 638 повітряних тривог. А найменшу кількість тривог оголошували на Луганщині, оскільки вона триває там безперервно.

Щодо днів тижня, то найчастіше сирени лунали в понеділок, середу, четвер та суботу.

Інформацію збирали з офіційних каналів ОВА, мерів міст та інших офіційних осіб, Суспільного, згадок очевидців, з подальшим пошуком у ЗМІ та місцевих медіа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 312-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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