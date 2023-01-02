Январь, 02 в 20:39

В результате ночной атаки беспилотников на Украину есть повреждения энергосистемы, и в областях введены лимиты потребления.

Усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве – в столице применяются аварийные отключения. Специалисты возобновляют питание.

Облэнерго Харьковской, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской областей уже обнародовали графики плановых стабилизационных отключений электроэнергии.

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Где и когда не будет света 3 января – читайте в материале Фактов ICTV.

Николаевская область

С 16.00 2 января по Николаевской области возможно введение лимитов.

— В случае их превышения готовимся к графикам почасовых отключений, — отметили в Николаевоблэнерго.

Ознакомиться с временем и адресами отключений света в Николаевской области можно по этой ссылке.

Харьковская область

Специалисты Харьковоблэнерго предоставили новый почасовой график отключений электроэнергии в населенных пунктах области, который будет действовать с 02 по 08 января 2023 года.

Согласно графику, предусмотрено 12 очередей отключения света:

1 очередь 07:00 – 10:00;

2 очередь 08:00 – 11:00;

3 очередь 09:00 – 12:00;

4 очередь 10:00 – 13:00;

5 очередь 11:00 – 14:00;

6 очередь 12:00 – 15:00;

7 очередь 13:00 – 16:00;

8 очередь 14:00 – 17:00;

9 очередь 15:00 – 18:00;

10 очередь 17:00 – 20:00;

11 очередь 18:00 – 21:00;

12 очередь 19:00 – 22:00.

Список адресов, где будет отключен свет, можно просмотреть по ссылке.

Львовская область

Подача света с 00:00 3 января будет происходить по следующему графику:

с 1:00 до 5:00;

с 5:00 до 9:00;

с 9:00 до 13:00;

с 13:00 до 17:00;

с 17:00 до 21:00;

с 21:00 до 1:00.

График отключения света для потребителей Львовоблэнерго разбит на три группы потребителей, с ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго обнародовали обновленный график отключений, распределенный на три группы.

Каждая из очередей имеет свое время, когда будет происходить обесточивание.

Почасовые отключения света будут применяться исключительно по указанию диспетчера, которым является Укрэнерго. Это будет происходить при необходимости сбалансирования украинской энергосистемы.

График отключений можно просмотреть на сайте Облэнерго по этой ссылке.

Днепропетровская область

Операторами Днепра и соответствующей области являются энергокомпании Yasno и ДТЭК Днепровские электросети.

Аварийные отключения также отменили в Днепропетровской области. Впрочем, узнать состояние подачи электроэнергии, которыми оперирует энергокомпания, можно по этой ссылке.

В то же время, Yasno сформировало стабилизационные графики для Днепра и отдельных населенных пунктов области. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.

Запорожская область

В Запорожской области свет не будут выключаться до утра 3 января.

— В связи с этим сегодня, 2 января, до конца суток и до 06:00 03 января почасовых стабилизационных отключений электроэнергии не запланировано, — сообщает Запорожьеоблэнерго.

3 января по Запорожской области будут стабилизационные отключения света.

— По графику почасовые стабилизационные отключения начнутся в 06:00 с третьей очереди (дальнейшее расписание – в инфографике), — говорится в сообщении.

Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 3 часа с возможной небольшой задержкой на доезд специалистов в оборудование. Возможна задержка в случае объявления воздушной тревоги.

В случае изменений в графике, об этом будет сообщено дополнительно на наших информационных ресурсах.

За актуальной информацией относительно отключений по области можно следить по этой ссылке.

Закарпатская область

В области до конца 2 января отменены ограничения электроснабжения.

Среди графиков Закарпатьеоблэнерго отсутствует график на 3 января. Для отслеживания дальнейших изменений можно перейти по этой ссылке.

Кроме того, в случае применения аварийных отключений в отдельных населенных пунктах области перечень можно будет увидеть по этой ссылке.

Ивано-Франковская область

До конца 2 января в области были отменены графики стабилизационных отключений.

— Прикарпатьеоблэнерго сообщило, что поступило указание от НЭК Укрэнерго об отмене лимитов до конца суток. Но это совсем не значит, что можно забыть об экономии электроэнергии. Не пользуйтесь одновременно несколькими приборами, выключайте лишнее освещение и выключайте из розеток то, чем не пользуетесь, – сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Далее область вернется к графикам, опубликованным ранее, если к тому времени не будет дополнительных указаний.

В то же время узнать свою очередь можно по лицевому счету по этой ссылке, или в чате Viber по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Волынская, Винницкая и Житомирская области на данный момент отменены стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети не публиковали графики на 3 января. В Черновицкой области 2 января действуют соответствующие ограничения.

Областные регуляторы публикуют графики стабилизационных отключений день в день, поэтому ознакомиться с ними в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Винницаоблэнерго, Черновцыоблэнерго и Житомироблэнерго.