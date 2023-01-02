Січень, 02 в 20:39

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Україну є пошкодження енергосистеми, і в областях введені ліміти споживання.

Ускладнилася ситуація з електропостачанням у Києві – у столиці застосовуються аварійні відключення. Фахівці відновлюють живлення.

Обленерго Харківської, Львівської, Тернопільської, Дніпропетровської областей вже оприлюднили графіки планових стабілізаційних вимкнень електроенергії.

Зараз дивляться

Де та коли не буде світла 3 січня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Миколаївська область

З 16.00 2 січня по Миколаївській області можливе введення лімітів.

– У разі їхнього перевищення, готуємося до графіків погодинних відключень, – зазначили у Миколаївобленерго.

Ознайомитись з часом та адресами відключень світла у Миколаївській області можна за цим посиланням.

Харківська область

Фахівці Харківобленерго надали новий погодинний графік відключення електроенергії у населених пунктах області, який діятиме з 02 до 08 січня 2023 року.

Згідно з графіком, передбачено 12 черг відключення світла:

1 черга 07:00 – 10:00;

2 черга 08:00 – 11:00;

3 черга 09:00 – 12:00;

4 черга 10:00 – 13:00;

5 черга 11:00 – 14:00;

6 черга 12:00 – 15:00;

7 черга 13:00 – 16:00;

8 черга 14:00 – 17:00;

9 черга 15:00 – 18:00;

10 черга 17:00 – 20:00;

11 черга 18:00 – 21:00;

12 черга 19:00 – 22:00.

Список адрес, де вимикатиметься світло, можна переглянути за посиланням.

Львівська область

Подача світла з 00:00 3 січня відбуватиметься за таким графіком:

з 1:00 до 5:00;

з 5:00 до 9:00;

з 9:00 до 13:00;

з 13:00 до 17:00;

з 17:00 до 21:00;

з 21:00 до 1:00.

Графік вимкнень світла для споживачів Львівобленерго розбитий на три групи споживачів, з ним можна ознайомитись за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго оприлюднили оновлений графік відключень, розподілений на три групи.

Кожна з черг має свій час, коли буде відбуватись знеструмлення.

Погодинні вимкнення світла застосовуватимуться виключно за вказівкою диспетчера, яким є Укренерго. Це відбуватиметься в разі необхідності збалансування української енергосистеми.

Графік знеструмлень можна переглянути на сайті Обленерго за цим посиланням.

Дніпропетровська область

Операторами міста Дніпро та відповідної області є енергокомпанії Yasno та ДТЕК Дніпровські електромережі.

Аварійні відключення також скасували на Дніпропетровщині. Втім, дізнатись про стан подачі електроенергії, якими оперує енергокомпанія, можна за цим посиланням.

Водночас Yasno сформувало стабілізаційні графіки для Дніпра та окремих населених пунктів області. Ознайомитись з ними можна за цим посиланням.

Запорізька область

У Запорізькій області світло не вимикатимуть аж до ранку 3 січня.

– У зв’язку із цим сьогодні, 2 січня, до кінця доби та до 06:00 03 січня погодинних стабілізаційних відключень електроенергії не заплановано, – повідомляє Запоріжжяобленерго.

3 січня по Запорізькій області триватимуть стабілізаційні відключення.

– За графіком погодинні стабілізаційні відключення розпочнуться о 06:00 із Третьої черги (подальший розклад – в інфографіці), – йдеться у повідомленні.

Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 години, із можливою невеличкою затримкою на доїзд фахівців до обладнання. Також можлива затримка у випадку оголошення повітряної тривоги.

У випадку змін у графіку про це буде повідомлено додатково на інформаційних ресурсах Запоріжжяобленерго.

За інформацію щодо відключень по області можна слідкувати за цим посиланням.

Закарпатська область

В області до кінця 2 січня скасовані обмеження електропостачання.

Серед графіків Закарпаттяобленерго відсутній графік на 3 січня. Для відстеження подальших змін можна перейти за цим посиланням.

Крім того, на випадок застосування аварійних відключень в окремих населених пунктах області перелік можна буде побачити за цим посиланням.

Івано-Франківська область

До кінця 2 січня в області були скасовані графіки стабілізаційних відключень.

– Прикарпаттяобленерго повідомило, що надійшла вказівка від НЕК Укренерго про відміну лімітів до кінця доби. Але це зовсім не означає, що можна забути про економію електроенергії. Не користуйтесь одночасно кількома приладами, вимикайте зайве освітлення і вимикайте з розеток те, чим не користуєтесь, – повідомила голови Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Далі область повернеться до графіків, опублікованих раніше, якщо на той час не буде додаткових вказівок.

Водночас дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком за цим посиланням, або у чатботі Viber за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Волинська, Вінницька та Житомирська наразі скасовані стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 3 січня. У Чернівецькій області наразі діють відповідні обмеження.

Обласні регулятори публікують графіки стабілізаційних відключень день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Волиньобленерго, Вінницяобленерго, Чернівціобленерго та Житомиробленерго.