Буде повна мобілізація, а в нас крім лопати нічого немає – перехоплення ГУР

Січень, 03 в 20:19

У черговій перехопленій розмові українською розвідкою російський військовослужбовець розповідає своєму другові про “геніальні” плани командування і повну неукомплектованість особового складу.

На початку опублікованої розмови росіяни діляться чутками, що в РФ очікується загальна мобілізація.

Російський окупант нарікає, що в їхній армії через тиждень після поранення знову відправляють на передову.

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— Давайте спершу окопайтеся, а потім в атаку підемо, – розповідає він про накази командування окупантів.

За його словами, один з генералів не очікував, що на одній з позицій стоять новомобілізовані, і думав, що то контрактники. Також розповідає, що мали бути фотопаски, ППО тощо, але “крім лопати нічого немає”.

Окупант розповідає, що валовський взвод із восьми людей розташований до українських позицій найближче, але у ньому немає снайперів.

— Рота одна готова – 30 людей. А решта – ні***. Бухають, місцеві їх там потравили, – скаржився окупант.

А ще передає реакцію російського генерала на 50 солдатів у батальйоні окупантів: вони побачать, що ми в атаку підемо — втечуть.