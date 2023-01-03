Буде повна мобілізація, а в нас крім лопати нічого немає – перехоплення ГУР
У черговій перехопленій розмові українською розвідкою російський військовослужбовець розповідає своєму другові про “геніальні” плани командування і повну неукомплектованість особового складу.
На початку опублікованої розмови росіяни діляться чутками, що в РФ очікується загальна мобілізація.
Російський окупант нарікає, що в їхній армії через тиждень після поранення знову відправляють на передову.
— Давайте спершу окопайтеся, а потім в атаку підемо, – розповідає він про накази командування окупантів.
За його словами, один з генералів не очікував, що на одній з позицій стоять новомобілізовані, і думав, що то контрактники. Також розповідає, що мали бути фотопаски, ППО тощо, але “крім лопати нічого немає”.
Окупант розповідає, що валовський взвод із восьми людей розташований до українських позицій найближче, але у ньому немає снайперів.
— Рота одна готова – 30 людей. А решта – ні***. Бухають, місцеві їх там потравили, – скаржився окупант.
А ще передає реакцію російського генерала на 50 солдатів у батальйоні окупантів: вони побачать, що ми в атаку підемо — втечуть.