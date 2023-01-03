ВСУ ударили по оккупантам возле села Чулаковка: убито и ранено 500 захватчиков
Силы обороны Украины в канун Нового года, 31 декабря, нанесли мощный огневой удар по району скопления врага в Херсонской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Так, Вооруженные силы Украины ударили по скоплению живой силы и техники оккупантов в районе села Чулаковка Херсонской области.
Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.
Кроме того, 1 января 2023 подразделения Сил обороны Украины влупили по личному составу российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области. В настоящее время количество потерь врага уточняется.
По словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, у оккупантов не может быть постоянных пунктов дислокации, потому что Вооруженные силы Украины попросту не дают врагу это сделать.
— Все их пункты дислокации временные, и это время мы сокращаем искусственно, — подчеркнула Наталья Гуменюк.
За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и три разведывательных беспилотника типа Орлан-10.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что 31 декабря в районе населенного пункта Макеевка Донецкой области Силы обороны уничтожили и повредили до 10 единиц вражеской военной техники разных типов.