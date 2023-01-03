Январь, 03 в 7:20

Силы обороны Украины в канун Нового года, 31 декабря, нанесли мощный огневой удар по району скопления врага в Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, Вооруженные силы Украины ударили по скоплению живой силы и техники оккупантов в районе села Чулаковка Херсонской области.

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Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.

Кроме того, 1 января 2023 подразделения Сил обороны Украины влупили по личному составу российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области. В настоящее время количество потерь врага уточняется.

По словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, у оккупантов не может быть постоянных пунктов дислокации, потому что Вооруженные силы Украины попросту не дают врагу это сделать.

— Все их пункты дислокации временные, и это время мы сокращаем искусственно, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и три разведывательных беспилотника типа Орлан-10.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что 31 декабря в районе населенного пункта Макеевка Донецкой области Силы обороны уничтожили и повредили до 10 единиц вражеской военной техники разных типов.