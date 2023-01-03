Січень, 03 в 7:20

Сили оборони України напередодні Нового року, 31 грудня, завдали потужного вогневого удару по району скупчення ворога на Херсонщині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, Збройні сили України вдарили по скупченню живої сили та техніки окупантів у районі села Чулаківка на Херсонщині.

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Втрати противника становлять близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими.

Крім того, 1 січня 2023 року підрозділи Сил оборони України вгатили по особовому складу російських окупантів у районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Наразі кількість втрат ворога уточнюється.

За словами речниці Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк, в окупантів не може бути постійних пунктів дислокації, бо Збройні сили України не дають ворогу це зробити.

– Усі їхні пункти дислокації тимчасові, й цей час ми скорочуємо штучно, – наголосила Наталя Гуменюк.

Впродовж минулої доби наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та три розвідувальних безпілотники типу Орлан-10.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що 31 грудня в районі населеного пункту Макіївка Донецької області Сили оборони знищили та пошкодили до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.