Январь, 04 в 21:55

После 24 февраля 2022 года Россия потеряла в Украине 60% от общего количества боевых танков и 70% от количества ракет, приспособленных для наземных целей, а также 250 тыс. солдат.

С таким заявлением выступил глава Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан, выступая перед депутатами комитета национальной обороны за закрытыми дверями 16 ноября, пишет Le Figaro. Ранее была опубликована стенограмма выступления Блежана.

По словам европейского адмирала, более “40% транспортных средств и 20% артиллерии” России выведены из строя.

Сейчас смотрят

По оценкам Военного штаба ЕС, агентства, отвечающего за предупреждение, оценку и стратегическое планирование, российские потери в “не менее 60 тыс. российских бойцов (которые) были бы убиты, и в три раза большее число ранены”.

— Это означает, что около 250 тыс. российских военных выведены из строя сегодня, — заявил Эрве Блежан.

При этом европейский военный чиновник считает, что украинские потери “парадоксальным образом” будет сложнее подсчитать, и они “менее значительны, чем российские, но все же значительны”.

По его словам, “краткосрочной целью украинцев является создание к марту 2023 года трех новых армейских корпусов численностью примерно 75 тыс. человек”, чтобы иметь возможность “взять инициативу в операциях следующей весной”.

— Эта очень амбициозная цель практически соответствует размеру сухопутной оперативной группы французской армии, — сравнивает он.

При этом, Россия объявила о мобилизации 300 тыс. резервистов в конце сентября, чтобы компенсировать свои потери. Но это, как признали в Кремле, привело к “многочисленным дисфункциям”.

— Вместо того чтобы быть бойцами, они будут использоваться для усиления линий обороны на незаконно оккупированных территориях, — сказал Эрве Блежан.

Кроме того, адмирал вернулся к вопросу о влиянии санкций на российскую экономику, которая пострадала от “нехватки сырья и электронных компонентов для приобретения нового оборудования”.

— Вот почему российские солдаты берут с собой в отступление телевизоры, стиральные машины и т.д.: цель — не столько украсить свои дома, сколько обеспечить российскую промышленность материалами. Но этого будет недостаточно для восстановления его власти, — прогнозирует он.

Глава военного штаба ЕС также предсказал, что “весеннее наступление” будет “направлено на продолжение начатого в сентябре продвижения” ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Киев, “увлеченный своим импульсом”, “намерен выиграть войну, вернув себе Крым, а также Луганскую и Донецкую области”, заявил он.

— Если в ходе переговоров не произойдет ничего неожиданного, весной состоится кровавое наступление, — сказал он.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью ABC News, что Украина планирует “серьезное” контрнаступление весной.