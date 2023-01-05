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Факты / Україна

Байден подтвердил: США планируют передать Украине БМП Bradley

Илья Нежигай, редактор ленты
Байден подтвердил: США планируют передать Украине БМП Bradley
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден вечером 4 января подтвердил, что Украина может получить американские боевые машины пехоты Bradley.

Об этом сообщает журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

По ее словам, американский лидер утвердительно ответил на вопрос журналистов о возможности поставок Bradley в Украину.

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Разговоры о передаче боевых машин Bradley появились ранее, когда Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о намерении США передать Украине подобную технику.

Примечательно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал серию эмоджи в своих соцсетях, где присутствуют флаги США, Украины, а также буква “М” и цифра “2”, что может указывать на тип боевой машины M2 Bradley.

Кроме того, 4 января представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для Украины, сообщил корреспондент Голоса Америки Михаил Комадовский.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что ожидает в ближайшее время от США поставок для ВСУ боевых бронированных машин Bradley.

Перед этим сообщалось, что Соединенные Штаты перебрасывают военную технику в Нидерланды, а затем — в Польшу и Литву, чтобы усилить восточный фланг НАТО. Среди указанной техники, кроме прочего, находятся боевые машины пехоты Bradley.

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