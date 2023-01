Президент США Джо Байден вечером 4 января подтвердил, что Украина может получить американские боевые машины пехоты Bradley.

Об этом сообщает журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

По ее словам, американский лидер утвердительно ответил на вопрос журналистов о возможности поставок Bradley в Украину.

Разговоры о передаче боевых машин Bradley появились ранее, когда Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о намерении США передать Украине подобную технику.

Примечательно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал серию эмоджи в своих соцсетях, где присутствуют флаги США, Украины, а также буква “М” и цифра “2”, что может указывать на тип боевой машины M2 Bradley.

Кроме того, 4 января представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для Украины, сообщил корреспондент Голоса Америки Михаил Комадовский.

The #US plans to provide #Ukraine with a new military aid package in the coming days and weeks, says John Kirby of the National Security Council. He notes that the new assistance may include additional #HIMARS rocket launchers.

— Misha Komadovsky (@komadovsky) January 4, 2023