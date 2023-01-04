Этот год и зимние месяцы станут важными на пути вступления в Евросоюз — Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что 2023 год будет важным на пути Украины к членству в Европейском Союзе.
Об этом он сказал на брифинге.
– Этот год и уже эти зимние месяцы станут очень важными на пути членства Украины в ЕС. Я получил приглашение от моего европейского коллеги Жозепа Борреля поучаствовать в первом в 2023 году заседании Совета министров иностранных дел ЕС 23 января. Это уже регулярная традиция, что украинский министр участвует чуть ли не в каждой встрече этого формата, – сообщил Кулеба.
Глава МИД считает, что это проявление доверия, которое также свидетельствует, что сегодня Украина является равноправным участником европейской политики безопасности.
Кулеба добавил, что важной темой встречи министров станет подготовка к саммиту Украина-ЕС, который состоится 3 февраля.
– Среди его приоритетов будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС, – отметил он.
Кроме того, на саммите обсудят имплементацию формулы мира президента Украины Владимира Зеленского и ужесточение санкций против России.
Новый саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве.
Источник: Дмитрий Кулеба