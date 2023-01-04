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Факты / Світ

Этот год и зимние месяцы станут важными на пути вступления в Евросоюз — Кулеба

Бедрак Виктория, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что 2023 год будет важным на пути Украины к членству в Европейском Союзе.

Об этом он сказал на брифинге.

– Этот год и уже эти зимние месяцы станут очень важными на пути членства Украины в ЕС. Я получил приглашение от моего европейского коллеги Жозепа Борреля поучаствовать в первом в 2023 году заседании Совета министров иностранных дел ЕС 23 января. Это уже регулярная традиция, что украинский министр участвует чуть ли не в каждой встрече этого формата, – сообщил Кулеба.

Глава МИД считает, что это проявление доверия, которое также свидетельствует, что сегодня Украина является равноправным участником европейской политики безопасности.

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Кулеба добавил, что важной темой встречи министров станет подготовка к саммиту Украина-ЕС, который состоится 3 февраля.

– Среди его приоритетов будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для перехода к предвступительным переговорам с ЕС, – отметил он.

Кроме того, на саммите обсудят имплементацию формулы мира президента Украины Владимира Зеленского и ужесточение санкций против России.

Новый саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве.

Источник: Дмитрий Кулеба

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