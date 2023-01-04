Двухпартийная поддержка Украины сохранится и во время новой сессии Конгресса — Госдеп

Январь, 04 в 0:59

В Государственном департаменте США убеждены, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на новой сессии Конгресса, которая стартовала 3 января.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Неда Прайса, которое он сделал на брифинге.

— Мы услышали как от демократов, так и от республиканцев, что они понимают необходимость и дальше поддерживать украинский народ, — отметил спикер.

Прайс утверждает, что речь идет о принципах глобального мирного порядка, который начался почти 80 лет назад.

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– Поэтому это важно для нас, это важно и для Конгресса, чтобы мы сохраняли такой подход, – говорит представитель Госдепа.

В то же время представитель сообщил, что большое количество когрессменов прошедшей сессии, которые будут работать и теперь, выражают широкую поддержку украинцев и правительства.

Ранее в Госдепе призвали Кремль вывести войска из Украины после признания войны войной.