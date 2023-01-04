Подоляк назвал условия, при которых Украина может прекратить боевые действия

Январь, 04 в 19:37

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, при каких условиях Силы обороны Украины могут остановить боевые действия.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

— Никто не будет останавливаться… пока россияне не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов “СВО”/военных преступников, не изучат смысл понятия международное право, – отметил Подоляк.

Ранее советник руководителя ОП посоветовал России осознать реальность и понять, что выиграть в войне против Украины не удастся.

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Он отметил, что Москве не помогут ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни секретные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы.

Подоляк отметил, что Украина до конца проведет демилитаризацию РФ и вышвырнет захватчиков со всех оккупированных территорий.

Источник: Михаил Подоляк