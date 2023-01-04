Подоляк назвал условия, при которых Украина может прекратить боевые действия
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, при каких условиях Силы обороны Украины могут остановить боевые действия.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
— Никто не будет останавливаться… пока россияне не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов “СВО”/военных преступников, не изучат смысл понятия международное право, – отметил Подоляк.
Ранее советник руководителя ОП посоветовал России осознать реальность и понять, что выиграть в войне против Украины не удастся.
Он отметил, что Москве не помогут ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни секретные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы.
Подоляк отметил, что Украина до конца проведет демилитаризацию РФ и вышвырнет захватчиков со всех оккупированных территорий.
Источник: Михаил Подоляк