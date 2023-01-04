Подоляк назвав умови, за яких Україна може припинити бойові дії
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, за яких умов Сили оборони України можуть зупинити бойові дії.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.
— Ніхто не зупинятиметься… поки росіяни не втечуть з України, не повернуть українцям вкрадені в них будинки та квартири в Криму, не видадуть авторів “СВО”/воєнних злочинців, не вивчать сенсу поняття міжнародне право, – зазначив Подоляк.
Раніше радник керівника ОП порадив Росії усвідомити реальність і зрозуміти, що виграти у війні проти України не вдасться.
Він зазначив, що Москві не допоможуть ані тотальна мобілізація, ані панічні пошуки снарядів, ані таємні контракти з Іраном, ані лавровські погрози.
Подоляк зазначив, що Україна до кінця проведе демілітаризацію РФ та вишпурне загарбників з усіх окупованих територій.
Джерело: Михайло Подоляк