Подоляк назвав умови, за яких Україна може припинити бойові дії

Січень, 04 в 19:37

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, за яких умов Сили оборони України можуть зупинити бойові дії.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

— Ніхто не зупинятиметься… поки росіяни не втечуть з України, не повернуть українцям вкрадені в них будинки та квартири в Криму, не видадуть авторів “СВО”/воєнних злочинців, не вивчать сенсу поняття міжнародне право, – зазначив Подоляк.

Раніше радник керівника ОП порадив Росії усвідомити реальність і зрозуміти, що виграти у війні проти України не вдасться.

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Він зазначив, що Москві не допоможуть ані тотальна мобілізація, ані панічні пошуки снарядів, ані таємні контракти з Іраном, ані лавровські погрози.

Подоляк зазначив, що Україна до кінця проведе демілітаризацію РФ та вишпурне загарбників з усіх окупованих територій.

Джерело: Михайло Подоляк