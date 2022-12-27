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Факты / Україна

Ни угрозы, ни мобилизация, ни Иран не помогут: Подоляк призвал россиян “молча ждать финала”

Бедрак Виктория, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал России осознать реальность и понять, что выиграть в войне против Украины не получится.

– Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут… России следует осознать реальность, – написал он.

Подоляк отметил, что Украина до конца проведет демилитаризацию РФ и вышвырнет захватчиков со всех оккупированных территорий.

— Молча ждите финала…, — посоветовал он.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов сообщал, что примерно с начала осени оккупанты начали испытывать технический голод. Россиянам не хватает снарядов к артиллерии и танкам, поэтому сейчас они по всему миру ищут возможности их приобрести.

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Источник: Михайло Подоляк

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