Ни угрозы, ни мобилизация, ни Иран не помогут: Подоляк призвал россиян “молча ждать финала”
Фото: Офис президента
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал России осознать реальность и понять, что выиграть в войне против Украины не получится.
– Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут… России следует осознать реальность, – написал он.
Подоляк отметил, что Украина до конца проведет демилитаризацию РФ и вышвырнет захватчиков со всех оккупированных территорий.
— Молча ждите финала…, — посоветовал он.
Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов сообщал, что примерно с начала осени оккупанты начали испытывать технический голод. Россиянам не хватает снарядов к артиллерии и танкам, поэтому сейчас они по всему миру ищут возможности их приобрести.
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Источник: Михайло Подоляк