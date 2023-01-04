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Факты / Україна

Российские военные превращают морской порт в Мариуполе в военную базу — Андрющенко

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Российские военные превращают морской порт в Мариуполе в военную базу — Андрющенко

Российские военные постепенно превращают Мариупольский морской порт в военную базу.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Из-за заиливания канала пока в акваторию порта могут заходить суда с небольшой оснасткой, как класса река-море РМ3. Однако это не является препятствием для налаживания поставок военного оборудования в весенний период судоходства. Пока фиксируем единичные несистемные заходы в порт РМ3 со стройматериалами и контейнерами неизвестного содержания, – рассказал Андрющенко.

В порту приступили к работе по разделению причалов на условно гражданские и условно военные.

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По его словам, часть работников-мариупольцев в третьей декаде декабря “откомандовали” в Крым. После этого связь с ними исчезла, родственникам неизвестно, где они находятся. Вместо них в порт завезли работников из России.

Российские военные превращают морской порт в Мариуполе в военную базу — Андрющенко / 4 фотографии

Также Андрющенко добавил, что в направлении севера Донецкой области возобновилось движение вражеской техники. Также сообщается о большом накоплении военной техники и живой силы перед въездом в Бердянск из Мариупольского кольца.

Фото: Петр Андрющенко

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