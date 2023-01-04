Російські військові перетворюють морський порт у Маріуполі на військову базу – Андрющенко
Російські військові поступово перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– Через замулення каналу поки до акваторії порту можуть заходити судна з невеликою оснасткою, як, класу річка-море РМ3. Однак, це не є перешкодою щодо налогодження постачання військового обладнання у весняний період судноплавства. Поки фіксуємо поодинокі несистемні заходження в порт РМ3 з будматеріалами та контейнерами невідомого змісту, – розповів Андрющенко.
У порту розпочали роботи з розділення причалів на умовно цивільні та умовно військові.
За його словами, частину працівників-маріупольців у третій декаді грудня “відкомандирували” до Криму. Після цього зв’язок з ними зник, родичам невідомо, де вони перебувають. Натомість туди завезли працівників з Росії.
Також Андрющенко додав, що у бік півночі Донецької області відновився рух ворожої техніки. Також повідомляється про велике накопичення військової техніки та живої сили перед в’їздом до Бердянська з Маріупольського кільця.
Фото: Петро Андрющенко