Россия ударила по частному сектору в Курахово, повреждены дома
Российские войска атаковали частный сектор в городе Курахово Донецкой области.
Об этом вечером 4 января сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram канале.
— Курахово, Донецкая область. Оккупанты ударили по частному сектору города. Повреждены окна, кровли, фасады частных домов, — сообщил он.
По его словам, захватчики ВС РФ также повредили теплосеть в городе.
По данным Тимошенко, пострадавших в результате атаки оккупантов нет.
Напомним, утром 3 января оккупационные войска обстреляли Курахово Донецкой области из артиллерии и попали в жилой квартал.
Кроме этого, один снаряд попал непосредственно в многоэтажку, нанеся разрушения. Поврежден также объект водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места взрыва.
Генштаб ВСУ сообщал, что РФ сосредотачивает усилия с целью полного захвата Донецкой области.
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Украина готовится к любым действиям со стороны РФ, но решение россияне принимают в последний момент.