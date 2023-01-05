Январь, 04 в 22:43

Российские войска атаковали частный сектор в городе Курахово Донецкой области.

Об этом вечером 4 января сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram канале.

— Курахово, Донецкая область. Оккупанты ударили по частному сектору города. Повреждены окна, кровли, фасады частных домов, — сообщил он.

По его словам, захватчики ВС РФ также повредили теплосеть в городе.

Сейчас смотрят

По данным Тимошенко, пострадавших в результате атаки оккупантов нет.

Напомним, утром 3 января оккупационные войска обстреляли Курахово Донецкой области из артиллерии и попали в жилой квартал.

Кроме этого, один снаряд попал непосредственно в многоэтажку, нанеся разрушения. Поврежден также объект водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места взрыва.

Генштаб ВСУ сообщал, что РФ сосредотачивает усилия с целью полного захвата Донецкой области.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Украина готовится к любым действиям со стороны РФ, но решение россияне принимают в последний момент.