Січень, 04 в 22:43

Російські війська атакували приватний сектор у місті Курахове Донецької області.

Про це ввечері 4 січня повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram каналі.

– Курахове, Донеччина. Окупанти вдарили по приватному сектору міста. Пошкоджено вікна, покрівлі, фасади приватних будинків, – повідомив він.

За його словами, загарбники ЗС РФ також пошкодили тепломережу у місті.

Зараз дивляться

За даними Тимошенка, постраждалих внаслідок атаки окупантів немає.

Нагадаємо, зранку 3 січня окупаційні війська обстріляли Курахове Донецької області з артилерії і поцілили у житловий квартал.

Крім цього, один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку, завдавши руйнувань. Пошкоджений також об’єкт водопостачання та вибиті шибки у будівлях неподалік місця вибуху.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що РФ зосереджує зусилля з метою повного захоплення Донеччини.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Україна готується до будь-яких дій з боку РФ, але рішення росіяни ухвалюють в останній момент.