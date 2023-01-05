Росія вдарила по приватному сектору у Кураховому, пошкоджено будинки
Російські війська атакували приватний сектор у місті Курахове Донецької області.
Про це ввечері 4 січня повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram каналі.
– Курахове, Донеччина. Окупанти вдарили по приватному сектору міста. Пошкоджено вікна, покрівлі, фасади приватних будинків, – повідомив він.
За його словами, загарбники ЗС РФ також пошкодили тепломережу у місті.
За даними Тимошенка, постраждалих внаслідок атаки окупантів немає.
Нагадаємо, зранку 3 січня окупаційні війська обстріляли Курахове Донецької області з артилерії і поцілили у житловий квартал.
Крім цього, один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку, завдавши руйнувань. Пошкоджений також об’єкт водопостачання та вибиті шибки у будівлях неподалік місця вибуху.
Генштаб ЗСУ повідомляв, що РФ зосереджує зусилля з метою повного захоплення Донеччини.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Україна готується до будь-яких дій з боку РФ, але рішення росіяни ухвалюють в останній момент.