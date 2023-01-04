Январь, 04 в 17:07

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток, работавшей на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Речь идет о гражданке Украины Диане Панченко.

Как сообщила пресс-служба СБУ, производство открыли по ч.2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Согласно материалам следствия, пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют зрительским сознанием в интересах России.

Среди прочего, речь идет о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном россиянами Мариуполе, в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы врага.

На данный момент продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы. По их выводам будут приниматься дальнейшие меры.

Депутат от партии Голос Ярослав Юрчишин написал, что в декабре подал депутатские обращения в СБУ и ГПУ относительно материала Панченко, который нарушает нацбезопасность Украины и оправдывает российскую агрессию.

Он прикрепил ответ от СБУ и добавил: 2023 год начинаем результативно.

Панченко ранее работала на пророссийских каналах в Украине, связанным с Виктором Медведчуком. По данным медиа, она уехала из страны в августе 2022 года.