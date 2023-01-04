Діана Панченко

Січень, 04 в 17:07

Слідчі Служби безпеки України почали досудове розслідування щодо однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

Йдеться про громадянку України Діану Панченко.

Як повідомила пресслужба СБУ, провадження відкрили за ч.2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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Згідно з матеріалами слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах Росії.

Серед іншого, йдеться про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога.

Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначені відповідні експертизи. За їхніми висновками будуть вживатися подальші заходи.

Депутат від партії Голос Ярослав Юрчишин написав, що у грудні подав депутатські звернення до СБУ та ГПУ щодо матеріалу Панченко, який порушує нацбезпеку України та виправдовує російську агресію.

Він прикріпив відповідь від СБУ та додав: 2023-й рік розпочинаємо результативно.

Панченко раніше працювала на проросійських каналах в Україні, пов’язаних із Віктором Медведчуком. За даними медіа, вона виїхала з країни в серпні 2022 року.