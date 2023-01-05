Январь, 04 в 23:11

На мысе Фиолент, что в оккупированном Крыму, прогремели взрывы и начался пожар.

Об этом сообщают местные Telegram каналы.

По данным из соцсетей, в районе мыса увидели вспышку, после чего прогремел взрыв и начался пожар.

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Впоследствии сообщалось, что на мысе раздаются периодические взрывы.

Российский Telegram канал публикует видео пожара в, как указывается, районе мыса.

По данным из открытых источников, расстояние от линии фронта до мыса Фиолент под Севастополем, где прогремели взрывы, около 262 км.

Пока нет подтвержденной информации о взрыве, ни с украинской стороны, ни со стороны оккупационных ставленников Кремля в Крыму.

Справочно. Фиолент — мыс на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Крыма, в Балаклавском районе Севастополя. Западная оконечность Внешней гряды Крымских гор.

Фото: Чп / Севастополь