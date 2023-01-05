Січень, 04 в 23:11

На мисі Фіолент, що в окупованому Криму, прогриміли вибухи і почалася пожежа. Пізніше вибухи пролунали і в місті Керч, що теж на півострові.

Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

За даними з соцмереж, в районі мису побачили спалах, після чого пролунав вибух і почалась пожежа.

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Згодом повідомлялось, що на мисі лунають періодичні вибухи.

Російський Telegram канал публікує відео пожежі у, як вказується, районі мису.

За даними з відкритих джерел, відстань від лінії фронту до мису Фіолент під Севастополем, де пролунали вибухи, близько 262 км.

Наразі немає підтвердженої інформації щодо вибуху, ані з української сторони, ані зі сторони окупаційних ставлеників Кремля в Криму.

Довідково. Фіолент — мис на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Криму, в Балаклавському районі Севастополя. Західний край Зовнішнього пасма Кримських гір.

Фото: Чп / Севастополь