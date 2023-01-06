Январь, 06 в 20:20

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне в первые часы путинского “рождественского перемирия” 14 раз обстреляли Луганщину и пошли штурмом на одно из освобожденных сел в области.

Об этом он написал на своих страницах в соцсетях в пятницу, 6 января.

– С 12:00 до 15:00 рашисты 14 раз били из артиллерии и трижды штурмовали один из наших населенных пунктов. Люди в деоккупированных селах целый день сидят в подвалах. Православные убийцы поздравляют с Рождеством, – отметил глава ОВА.

Напомним, 5 января российский диктатор Владимир Путин сообщил, что объявляет одностороннее прекращение огня в честь Рождества. Он пообещал, что его войска не будут стрелять, начиная с 12:00 6 января и до 24:00 7 января.

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Агрессоры обратились к украинской стороне с предложением также объявить о прекращении огня, однако в Киеве, как и за рубежом, не поверили в то, что россияне говорят правду.

Так, советник ОП Михаил Подоляк назвал это предложение “пропагандой и ловушкой”, а президент Зеленский сообщил, что Путин хочет использовать праздники для того, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение Вооруженных сил Украины на Востоке.

Между тем Институт изучения войны (ISW) пояснил, что на самом деле Кремлю нужна пауза, чтобы украинское войско потеряло инициативу. Кроме того, там надеются провернуть информационную атаку – выдать Украину за государство, которое не хочет мириться, хотя “хорошие россияне” ему предлагали.

Также там хотят изобразить Киев подавляющим определенные религиозные группы.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, выразил мнение, что Путин “пытается передохнуть” благодаря предложению о прекращении огня в Украине.

Фото: Сергей Гайдай