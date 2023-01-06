Січень, 06 в 20:20

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни в перші години путінського “різдвяного перемир’я” 14 разів обстріляли Луганщину і пішли штурмом на одне зі звільнених сіл в області.

Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах в п’ятницю, 6 січня.

– З 12:00 до 15:00 рашисти 14 разів гатили з артилерії та тричі штурмували один з наших населених пунктів. Люди в деокупованих селах цілий день сидять у підвалах. Православні вбивці вітають з Різдвом, – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін повідомив, що оголошує одностороннє припинення вогню на честь Різдва. Він обіцяв, що його війська не стрілятимуть, починаючи з 12:00 6 січня і до 24:00 7 січня.

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Агресори звернулись до української сторони з пропозицією також оголосити про припинення вогню, однак у Києві, як власне і за кордоном, не повірили в те, що росіяни кажуть правду.

Так, радник ОП Михайло Подоляк назвав цю пропозицію “пропагандою та пасткою”, а президент Зеленський повідомив, що Путін хоче використати свята для того, щоб хоч ненадовго зупинити просування Збройних сил України на Сході.

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) пояснив, що насправді Кремлю потрібна пауза, щоб українське військо втратило ініціативу. Крім того, там сподіваються провернути інформаційну атаку – видати Україну за державу, яка не хоче миритись, хоча “добрі росіяни” їй пропонували.

Також там хочуть змалювати Київ таким, що утискає певні релігійні групи.

Президент США Джо Байден висловив думку, що Путін “намагається передихнути” завдяки пропозиції про припинення вогню в Україні.

Фото: Сергій Гайдай