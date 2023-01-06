Январь, 06 в 21:35

Чем меньше у России будет возможности терроризировать мирные города, тем меньше будет и общий потенциал у российской агрессии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 6 января.

Он заявил, что Украине удалось вывести силу и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень.

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— За время после моего визита в Соединенные Штаты Америки две недели назад — в нашем дипломатическом марафоне было уже более двадцати этапов, — рассказал президент.

Зеленский пояснил, что это и общение с лидерами Германии, Швеции, Японии, Хорватии, Дании, Румынии, Испании, Канады, Норвегии, Великобритании, Нидерландов, Израиля, Греции, Индии и тому подобное.

— И сегодня же объявлено о новом — и очень мощном! — пакете американской оборонной поддержки для нашего государства. Впервые получим бронированные машины Bradley — это именно то, что нужно. В частности новые пушки и снаряды, в частности высокоточные, новые ракеты, новые дроны. Это очень вовремя и сильно. Общий объем пакета почти $3 млрд, — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что этот пакет является конкретным результатом его визита в Соединенные Штаты и переговоров с другими лидерами.

Он также выделил значительный шаг, который сделала Германия, для усиления безопасности не только Украины, но и всей Европы.

— Укрепление нашей противовоздушной обороны — это прямая работа на деэскалацию здесь и сейчас. Чем меньше будет возможности у России терроризировать мирные города, тем меньше будет и общий потенциал у российской агрессии, — сказал украинский лидер.

Президент поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца и добавил, что вместе с немецкими IRIS-T, ЗРК Patriot сделают украинское и европейское небо ощутимо безопаснее.

— Итак, по состоянию на сейчас для Украины больше ПВО, больше бронетехники, впервые — западные танки, больше пушек и снарядов, больше энергетических и политических возможностей. А это все означает больше защиты для украинцев и для всех европейцев от любых проявлений российского террора, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский добавил, что рашизм должен проиграть как в этой войне, так и во всем и всюду.

— На земле, в небе, на море, в энергетике, в экономике, в политике и в конце концов — на скамье подсудимых в международном трибунале за эту агрессию против Украины. Ежедневно мы вместе с партнерами приближаем этот приговор для террористов. Каждый день мир становится ближе, — резюмировал президент.

Он пообещал на следующей неделе продолжить дипломатический марафон, чтобы сделать Украину еще сильнее.

Президент также призвал украинцев учитывать сигналы воздушной тревоги, и особенно в эти праздничные дни.