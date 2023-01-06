Січень, 06 в 21:35

Чим менше у Росії буде можливості тероризувати мирні міста, тим менше буде і загальний потенціал у російської агресії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 6 січня.

Він заявив, що Україні вдалося вивести силу і оборонну взаємодію з партнерами на новий рівень.

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– За час після мого візиту до Сполучених Штатів Америки два тижні тому – у нашому дипломатичному марафоні було вже більше двадцяти етапів, – розповів президент.

Зеленський пояснив, що це і спілкування з лідерами Німеччини, Швеції, Японії, Хорватії, Данії, Румунії, Іспанії, Канади, Норвегії, Британії, Нідерландів, Ізраїлю, Греції, Індії тощо.

– І сьогодні ж оголошено про новий – і дуже потужний! – пакет американської оборонної підтримки для нашої держави. Вперше отримаємо броньовані машини Bradley – це саме те, що треба. Зокрема нові гармати та снаряди, зокрема високоточні, нові ракети, нові дрони. Це дуже вчасно і сильно. Загальний обсяг пакету майже $3 млрд, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що цей пакет є конкретним результатом його візиту до Сполучених Штатів та переговорів з іншими лідерами.

Він також виокремив значний крок, який зробила Німеччина, для посилення безпеки не тільки України, але й усієї Європи.

– Зміцнення нашої протиповітряної оборони – це пряма робота на деескалацію тут і зараз. Чим менше буде можливості у Росії тероризувати мирні міста, тим менше буде і загальний потенціал у російської агресії, – сказав український лідер.

Президент подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та додав, що разом із німецькими IRIS-T, ЗРК Patriot зроблять українське та європейське небо відчутно безпечнішим.

– Отже, станом на зараз для України більше ППО, більше бронетехніки, вперше – західні танки, більше гармат і снарядів, більше енергетичних і політичних можливостей. А це все означає більше захисту для українців і для всіх європейців від будь-яких проявів російського терору, – наголосив він.

Володимир Зеленський додав, що рашизм має програти як у цій війні, так і в усьому й усюди.

– На землі, в небі, на морі, в енергетиці, в економіці, в політиці та зрештою – на лаві підсудних у міжнародному трибуналі за цю агресію проти України. Щодня ми разом із партнерами наближаємо цей вирок для терористів. Щодня мир стає ближчим, – резюмував президент.

Він пообіцяв наступного тижня продовжити дипломатичний марафон, щоб зробити Україну ще сильнішою.

Президент також закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги, і особливо у ці святкові дні.