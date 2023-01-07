Минус 490 оккупантов и 9 единиц техники: потери РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 490 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 110 740 личного состава.
Об этом сообщает Генштаб.
Другие потери РФ за 6 января:
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- танков ‒ 3066 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6125 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 2062 (+3) ед,
- РСЗО – 431 ед,
- средств ПВО ‒ 217 (+2) ед,
- самолетов – 285 ед,
- вертолетов – 272 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 ед,
- крылатых ракет ‒ 723 ед,
- кораблей /катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4798 (+1) ед,
- специальной техники – 182 ед.
Ранее США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $3,075 млрд.