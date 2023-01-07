Январь, 07 в 9:27

Минус 490 оккупантов и 9 единиц техники: потери РФ за сутки

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 490 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 110 740 личного состава. Об этом сообщает Генштаб. Другие потери РФ за 6 января: Сейчас смотрят танков ‒ 3066 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6125 (+1) ед,

артиллерийских систем – 2062 (+3) ед,

РСЗО – 431 ед,

средств ПВО ‒ 217 (+2) ед,

самолетов – 285 ед,

вертолетов – 272 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 ед,

крылатых ракет ‒ 723 ед,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4798 (+1) ед,

специальной техники – 182 ед. Ранее США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $3,075 млрд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter