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Факты / Україна

Минус 490 оккупантов и 9 единиц техники: потери РФ за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Минус 490 оккупантов и 9 единиц техники: потери РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 490 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 110 740 личного состава.

Об этом сообщает Генштаб.

Другие потери РФ за 6 января:

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  • танков ‒ 3066 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6125 (+1) ед,
  • артиллерийских систем – 2062 (+3) ед,
  • РСЗО – 431 ед,
  • средств ПВО ‒ 217 (+2) ед,
  • самолетов – 285 ед,
  • вертолетов – 272 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 ед,
  • крылатых ракет ‒ 723 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4798 (+1) ед,
  • специальной техники – 182 ед.

Ранее США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $3,075 млрд.

Источник: Генштаб ВСУ
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