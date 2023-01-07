Мінус 490 окупантів та 9 одиниць техніки: втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 490 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 110 740 особового складу.
Про це повідомляє Генштаб.
Інші втрати РФ за 6 січня:
- танків ‒ 3066 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6125 (+1) од,
- артилерійських систем – 2062 (+3) од,
- РСЗВ – 431 од,
- засобів ППО ‒ 217 (+2) од,
- літаків – 285 од,
- гелікоптерів – 272 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 од,
- крилатих ракет ‒ 723 од,
- кораблів /катерів ‒ 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од,
- спеціальної техніки ‒ 182 од.
Раніше США оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на $3,075 млрд.
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