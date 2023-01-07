Січень, 07 в 9:27

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 490 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 110 740 особового складу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати РФ за 6 січня:

танків ‒ 3066 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6125 (+1) од,

артилерійських систем – 2062 (+3) од,

РСЗВ – 431 од,

засобів ППО ‒ 217 (+2) од,

літаків – 285 од,

гелікоптерів – 272 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 од,

крилатих ракет ‒ 723 од,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од,

спеціальної техніки ‒ 182 од.

Раніше США оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на $3,075 млрд.